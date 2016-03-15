شرطة ميناء القاهرة الجوى تلقى القبض على 44 هارب من أحكام قضائية

نفذت الإدارة العامة لشرطة لميناء القاهرة الجوى، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار واللواء عبد الناصر حامد مدير المباحث لضبط الإيقاع الأمنى داخل المطار.

وأفاد مصدر بالمطار، أن العميد محمد صلاح رئيس المباحث قام بتشكيل فريق أمنى اشتركت فيه جميع الإدارات والأقسام العاملة بالمطار، حيث تم تعزيز الأكمنة وجميع مداخل ومخارج المطار بعناصر البحث والقوات الخاصة وقوات المفرقعات والحماية المدنية ورجال المرور.

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 44 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 80 مخالفة مرورية، والقبض على 4 متسولين وضبط 3 عناصر خطرة هاربين من جنايات مختلفة.

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