بيان للرقابة الإدارية: سجن رئيس "موانئ بورسعيد" الأسبق ونائبه بقضية رشوة

أفادت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة "ا.ن" رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد الأسبق، و"م.ج" المستشار الهندسى لرئيس الهيئة، و"م.ق" مدير إدارة الهندسة المدنية بالهيئة، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع الشغل، مع رد ما أعطى إليهم من مبالغ مالية على سبيل الرشاوى.

وأشار البيان إلى أن أحداث القضية تعود إلى معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بتقاضى المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب شركات القطاع الخاص، مقابل تسهيل إجراءات استلام الأعمال، وصرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وتم ضبطهم حال تلبسهم بتقاضى مبالغ الرشوة.

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