الإعدام شنقا لمبيض محارة تعدى على ابنته وأنجب منها مرتين فى الشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد مكاوى، وسكرتارية محمد فاروق، على قرار مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا لمبيض محارة متهم بالتعدى جنسيا على ابنته وحملت منه سفاحا مرتين.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل 2015 ،عندما تلقى الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، بلاغا من "د. ن. ا" 21 سنة ومقيمة بقرية تابعة لمركز منيا القمح تتهم فيها والدها 45 سنة مبيض محارة بمعاشرتها جنسيا والإنجاب منها، وتتهم شقيقى والدها بتهديدها بالقتل، وتحرر المحضر 2876 إدارى منيا القمح.

وتبين من أقوال الفتاة فى محضر الشرطة أن والدها يعاشرها منذ 10 سنوات، وأنها أنجبت منه طفلا منذ 5 سنوات وأخذه عم الفتاة بعد ولادتها مباشرة، وتخلص منه حيا بقرية تابعة لمركز الزقازيق، دون أن تعلم الجنين ذكر أو أنثى، ولم تعلم مكانه حتى الآن، وإن كان حيا أو ميتا، ولم يتركها بعد تلك الواقعة، بل ظل يتعدى عليها.

واتهمت أشقاء والدها بتهديديها بالقتل طوال الفترة الماضية فى حالة أن أفصحت عن الأمر.

ومنذ عدة أشهر حملت الفتاة مرة ثانية من أبيها، وأحضر والدها حبوب لها من خلال طبيبة لإجهاضها وتم إجهاضها.

وتبين أن والدة الفتاة على خلاف مع زوجته منذ فترة، وتقيم مع شقيقها، وأن الفتاة تقيم مع والدها وأشقائها الثلاثة بمنزل أبيها بذات القرية، وأن الفتاة لم تخطر أمها ولا أشقاءها الثلاثة بما حدث لها مع أبيها.

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