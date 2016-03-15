نائب بالدقهلية:رئيس الوزراء يؤكد عدم انعكاس قرار البنك المركزى على أسعار السلع

قال النائب أحمد حسين السعيد عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد خلال لقائه مع نواب الدقهلية أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لن يكون له انعكاسات على أسعار السلع والمنتجات، بل سيكون عامل ثبات فى السوق التجارى.

وأضاف السعيد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النواب طالبوا رئيس الوزراء بشرح انعكاسات قرار البنك المركزى بشأن الجنيه المصرى، فيما أكد شريف اسماعيل أن خفض سعر الجنيه لن يستمر كثيرا، وأن قرار البنك المركزى سيساهم بشكل كبير فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن أوضاع البورصة بدأت تتحسن.

>وأوضح السعيد، أن اللقاء تطرق إلى حل مشكلة بحيرة المنزلة ومشاكل الصرف الصحى ورصف الطرق وتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، التقى صباح اليوم بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، لعرض برنامج الحكومة عليهم والاستماع لمطالب أهالى دوائرهم.

بالصور.. بدء لقاء رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب لمحافظة الدقهلية