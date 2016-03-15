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وزير البيئة يوقع بروتوكول مع جامعة السويس

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وزير البيئة يوقع بروتوكول مع جامعة السويس وزير البيئة يوقع بروتوكول مع جامعة السويس
قرر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة تخصيص سيارتى مكبس 16 طنا، ولودر ومعدات أخرى لجمع ونقل القمامة، والتخلص الآمن منها، فى السويس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصنع تدوير المخلفات الموجود بالمحافظة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة السويس، بحضور د. ماهر مصباح رئيس الجامعة، وذلك لتقييم الأثر البيئى للمشروعات البيئية التى تقام بالمحافظة، بالإضافة إلى المشروعات البيئية التى تقام بالجماعة.

وشهد توقيع البروتوكل نواب السويس الأربعة الذين طالبوا مساهمة وزارة البيئة فى حل مشكلة مخلفات القمامة بالمحافظة، وسرعة التدخل لحل مشكلة الصرف محطة الصرف الصحى، بعتاقة، والتى تناقصت كفاءتها بشكل تدريجى، حيث تعالج المحطة مياه الصرف الصحى.

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