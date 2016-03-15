إحالة 17 موجهاً وإدارياً بتعليم بنى سويف للتحقيق لعدم التوقيع بدفتر الحضور

قرر نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف اليوم، إحالة 17 موجها وإدارياً بتوجيه اللغة العربية للشئون القانونية بالمديرية، لعدم التوقيع بدفتر الحضور، بالإضافة إلى تكليف التوجيه المالى والإدارى بمراجعة خطوط السير وأوراق وإجراءات الإجازات الخاصة والمرضى.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم توجيه اللغة العربية بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسى بمدينة بنى سويف، حيث تابع انتظام العملية التعليمية، وتفقد بعض فصول المدرسة، وتلاحظ تدنى نسبة حضور طلاب الصف الثالث الإعدادى، وبلغ عددهم 20 طالبا من إجمالى 72 طالباً، فضلاً عن وجود زيادة فى أعداد معلمى المواد الدراسية.

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