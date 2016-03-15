«النهار» تعلن تفاصيل التعاقد على حقوق بث مباريات كأسي مصر والسوبر

عقدت شبكة تليفزيون “النهار”، برئاسة الإعلامي ألبرت شفيق، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل التعاقد على حقوق مباريات كأس مصر والسوبر، بالتعاون شركة “تلي سيرف” صاحبة الخق في تسويق مبارايات الكاس والسوبر.

> وأكد علاء الحكحي مالك شبكة قنوات النهار خلال كلمته بالمؤتمر، أن قناة النهار حريصة على نقل مباريات الكأس على التليفزيون المصري وتقديم ستوديو تحليلي علي اعلي مستوي يضم نخبة من أقوى خبراء الكرة والنجوم في مصر.

> وعبر الإعلامي ألبرت شفيق عن سعادته، بعد نجاح القناة فى الحصول على حقوق بث مباريات بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى بطولة السوبر المصرى، موضحًا أن القناة تستعد لتقديم “ستوديو تحليلى” مميز، من خلال مجموعة من ألمع نجوم الكرة المصرية.

> وتابع شفيق، أن شبكة “النهار” ستبدأ فى بث مباريات الكأس اعتبارًا من يوم 19 مارس من الشهر الجارى، كما ستنقل مباراة الأهلى مع ديروط فى دور الـ32 بكأس مصر، على استاد الإسكندرية ، كما ستعرض لقاء الزمالك ونظيره مركز شباب الضبعة على استاد الإسماعيلية.

> وحضر المؤتمر عددًا من نجوم الرياضة: أبرزهم عبدالعزيز عبدالشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الاهلي، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، وسمير زاهر والدهشوري حرب رئيسي اتحاد الكرة السابقين، وحمادة المصري عضو اتحاد الكرة.

> كما حضر المؤتمر فاروق جعفر محلل المباريات، وسمير عدلي مدير العلاقات العامة بالنادى الأهلي، وهشام رشاد ممثلا عن التليفزيون المصري، وألبرت شفيق وعلاء الحكحي ممثلين عن مجموعة قنوات النهار، وكذلك النجمين محمد شوقي ومحمد زيدان والذين سيقومان بتحليل مباريات الكأس والسوبر، فيما يقدم الأستوديو كريم شحاته.

> وبذلك تنقل قنوات النهار، والنيل للرياضة التردد الأرضي والفضائي، والثانية الأرضية، والفضائية المصرية، مباريات بطولتي كأس مصر والسوبر.