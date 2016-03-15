تأجيل دعوى «محمد سعد» ضد «بنك قطر الوطني الأهلي» لـ 12 أبريل

قررت الدائرة السادسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الفنان محمد سعد، ضد بنك قطر الوطني الأهلي، لـ 12 أبريل.

وتأتي الدعوى لاتهام البنك بتزوير توقيعه، فيما أتى التأجيل للاطلاع، حسبما أفاد مراسل أونا.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار على وهبي، وأمانة سر محمود زينهم.

وكان الفنان محمد سعد، قد أقام دعوى قضائية بالدائرة السادسة استئناف اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، للمطالبة بندب خبير حسابي مصرفي مقيد بجدول المحكمة الاقتصادية، للإطلاع على كافة أوراق ومستندات حسابه رقم 1000603558 لدى بنك قطر الوطني (بنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقًا) فرع ميدان لبنان.

وطلب “سعد”، ندب الخبير لبيان كافة التعاملات التي تمت على حسابه سواء حساب جاري أو حساب ودائع أو قروض، وبيان تاريخ فتح كل منهم وكيفية الصرف والإيداع التي تمت على هذا الحساب، فضلًا عن ما تم سحبه من مبالغ وطريقة السحب.