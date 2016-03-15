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«الإداري» يقضي بعد الاختصاص في «محاكمة أمير قطر وأردوغان» دوليًا

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«الإداري» يقضي بعد الاختصاص في «محاكمة أمير قطر وأردوغان» دوليًا «الإداري» يقضي بعد الاختصاص في «محاكمة أمير قطر وأردوغان» دوليًا

أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المطالبة باصدار حكمٍ قضائي بإلزام رئيس الجمهورية، بمقاضاة أمير قطر ، والرئيس التركي رجب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأقام الدعوى الدكتور إبراهيم السلاموني، المحامي، وحملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية، حسبما أفاد مراسل أونا.

وطالب “السلاموني”، في دعواه، بإلزام كل من” رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية”، بإصدار قرار بالتوجه دوليًا لوقف نشاط دولتي قطر وتركيا.

كما طالب بتقديم أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الدعوى ” منذ ثورة 30 يونيو، قامت حكومتي تركيا، وقطر بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، لنشر الفوضى، وتشويه صورة ، وحكومتها في الداخل والخارج”.

وأضافت ” أن حكام الدولتين قطر وتركيا، وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة، ورفضا تسليم أعضائها المتهمين في قضايا جنائية وإرهابية إلى مصر، بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما، مما منع مصر من إكمال سير العدالة”.

 

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