السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ويطلع على اللمسات النهائية لبرنامج الحكومة

أعلنت رئاسة الجمهورية، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عرض خلال اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة لرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه من البنك المركزي لتمويلها.

وأضاف بيان الرئاسة الذي نقلته فضائية “سي بي سي” أن رئيس الوزراء أوضح خلال اجتماعه بالرئيس خطوات الحكومة للعمل بشكل عاجل لترشيد الاستيراد وتحفيز الصادرات.

كما نوه رئيس الوزراء خلال لقائه بالرئيس، إلى أهمية استصدار قانون القيمة المضافة للحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي مع ضرورة اصدار تحفيز ضريبة للممولين.