أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة في الجول - زيزو يطمئن على متعب بعد مران الأهلي

Google+ Print
صورة في الجول - زيزو يطمئن على متعب بعد مران الأهلي صورة في الجول - زيزو يطمئن على متعب بعد مران الأهلي

حرص عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير إدارة الكرة في الأهلي على الاطمئنان على عماد متعب مهاجم الفريق، عقب نهاية مران اليوم الثلاثاء.

وذكر مراسل FilGoal.com أن زيزو ذهب إلى متعب من أجل الاطمئنان على حالته بعدما عاد للمشاركة في التدريبات.

وغاب متعب خلال الفترة الماضية بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي على جاهزية متعب للمشاركة مع الأهلي ضد ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن زيزو كان قد استبعد متعب من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري، عندما كان يقود الفريق الأحمر بشكل مؤقت قبل تولي مارتن يول المهمة.

وكان الاستبعاد بسبب مشادة وقعت بين متعب وزميله صالح جمعة في المران، قبل أن تنتهي الأزمة باعتذار المهاجم المخضرم لزيزو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع