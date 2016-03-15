صورة في الجول - زيزو يطمئن على متعب بعد مران الأهلي

حرص عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير إدارة الكرة في الأهلي على الاطمئنان على عماد متعب مهاجم الفريق، عقب نهاية مران اليوم الثلاثاء.

وذكر مراسل FilGoal.com أن زيزو ذهب إلى متعب من أجل الاطمئنان على حالته بعدما عاد للمشاركة في التدريبات.

وغاب متعب خلال الفترة الماضية بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي على جاهزية متعب للمشاركة مع الأهلي ضد ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن زيزو كان قد استبعد متعب من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري، عندما كان يقود الفريق الأحمر بشكل مؤقت قبل تولي مارتن يول المهمة.

وكان الاستبعاد بسبب مشادة وقعت بين متعب وزميله صالح جمعة في المران، قبل أن تنتهي الأزمة باعتذار المهاجم المخضرم لزيزو.