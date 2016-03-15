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المعارضة السورية : خفض القوات الروسية قد يضع نهاية للصراع

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المعارضة السورية : خفض القوات الروسية قد يضع نهاية للصراع المعارضة السورية : خفض القوات الروسية قد يضع نهاية للصراع
قالت المعارضة السورية اليوم الثلاثاء أن الخطوة التى اتخذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لخفض عدد قواته فى البلاد يمكن أن تمهد الطريق لوضع نهاية للحرب التى بدأت قبل أكثر من خمس سنوات على الرغم من أن موسكو لم تبلغها بالقرار.

وقال المتحدث سالم المسلط للصحفيين أن سحب القوات يمكن أن يساعد فى وضع نهاية لدكتاتورية الرئيس السورى بشار الأسد وجرائمه.

وفاجأت روسيا القوى العالمية أمس الاثنين حين أعلنت أن "الجزء الرئيسى" من قواتها فى سوريا سيبدأ الانسحاب.
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