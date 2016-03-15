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رئيس قسم القلب بقصر العينى: زيت النخيل قاتل

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رئيس قسم القلب بقصر العينى: زيت النخيل قاتل رئيس قسم القلب بقصر العينى: زيت النخيل قاتل
كشف الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى خلال مؤتمر صحفى اليوم على هامش الاجتماع العلمى السنوى لقسم القلب بطب قصر العينى وبمشاركة عدد كبير من أطباء القلب من مختلف الجامعات المصرية، أن الخطوط الاسترشادية الجديدة أقرت عددا من التوصيات الهامة لمرضى القلب.

وبالنسبة للأغذية قال الدكتور حسام أن الغذاء الصحى المبنى على النباتية والأغذية غير الحيوانية مفيد للقلب والشرايين وأن احتراق الدهون عن طريق القلى فى درجات حرارة مرتفعة يؤدى إلى تحور الدهون فتصبح ذات سمية عالية وتؤدى إلى انسداد الشرايين التاجية فى فترة قصيرة.

وأضاف أن الزيوت النباتية على وجه العموم هى أنسب للشخص السليم بدنيا عن الدهون الحيوانية مثل الزبد والسمن موضحا أن الزيوت النباتية أكثر فائدة للصحة عن الزيوت الحيوانية باستثناء زيت النخيل مؤكدا أن هذا الزيت رغم انخفاض سعره هو من أكثر الزيوت استخداما فى الصناعات الغذائية كأكياس الشيبسى والبسكويت والتورتات والجاتوهات.

وأشار إلى أن زيت النخيل قاتل وفى غاية الخطورة وهو رخيص ومنتشر فى جميع دول العالم.

وتابع أن الأطعمة التى تعتبر غنية بالكولسترول مثل البيض واللحوم الحمراء ليست بالضرورة ممنوعة على مرضى الشرايين التاجية وأن الاستخدام المعتدل لهذه الأطعمة لا يسبب زيادة فى مخاطر شرايين القلب والمقصود بالاستخدام المعتدل هو بيضة يوميا أو 90: 120 جراما من اللحوم الحمراء يوميا.
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مصر 365

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