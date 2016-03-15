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مدرب منتخب مصر يجيب - هل يلعب الحضري أو الشناوي أمام نيجيريا؟

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مدرب منتخب مصر يجيب - هل يلعب الحضري أو الشناوي أمام نيجيريا؟ مدرب منتخب مصر يجيب - هل يلعب الحضري أو الشناوي أمام نيجيريا؟

هل من الممكن أن يشارك حارس من خارج الأهلي والزمالك مع منتخب مصر أمام نيجيريا؟ هذا السؤال يجيب عليه أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة.

وألمح ناجي إلى استدعاء الثلاثي عصام الحضري وأحمد الشناوي ومحمد الشناوي الذي شارك في معسكر فبراير الأخير. ( اقرأ تصريحاته )

وأجاب ناجي لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي "مصر تمتلك حراس متميزين في الفترة الحالية مثل محمود حمدي حارس مصر للمقاصة، ولكننا نضع معايير تتمثل في القدرات الفنية والبدنية وشخصية الحارس في الملعب بالإضافة إلى المشاركات القارية مع فريقه".

وتابع "التميز هو الذي يحكم اختياراتنا، فلو تميز حارس من خارج الأهلي والزمالك بالتأكيد سيلعب أساسيا. وهذه الاختيارات بناء على قناعتنا الذي قد لا تتفق مع آخرين".

وأكمل "قد يتذكر البعض أن محمد الشناوي لم يكن موفقا مع بتروجيت في الموسم الماضي، ولكنه الآن معنا بسبب تميزه هذا الموسم".

ويلعب الفراعنة ضد نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

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فيديو اليوم السابع

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