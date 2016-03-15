تقارير إيطالية: الأمر انتهى.. كونتي يترك منتخب إيطاليا بعد يورو 2016

كشف تقرير نشرته شبكة (BBC)، على عهدة الإعلام الإيطالي، أن أنتونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا سيرحل بعد نهاية بطولة يورو 2016.

وتواجه إيطاليا كل من بلجيكا وأيرلندا والسويد في المجموعة الخامسة في يورو 2016.

وكانت عدد من التقارير الإيطالية قد ربطت المدرب الإيطالي بتولي مهمة تدريب تشيلسي بدء من الموسم المقبل، وذلك بعد إقالة جوزيه مورينيو وتولي جوس هيدينك المهمة مؤقتا لنهاية الموسم الجاري.

تولي المدرب صاحب الـ46 عاما مهمة تدريب المنتخب الإيطالي في أغسطس 2014 وذلك بعد فترة قصيرة للغاية من رحيله عن يوفنتوس بعد الفوز بـ3 بطولات دوري متتالية.

وأقال تشيلسي مورينيو في ديسمبر 2015 بعد ان احتل الفريق المركز الـ16، ومع تولي هيدينك المهمة ارتقى الفريق للمركز الـ10، لكن خرج الفريق من دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يواجه خطر الابتعاد عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، إذ أنه يحتل المركز الـ10 برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن ساوثامبتون في المركز السابق و7 عن مانشستر يونايتد في المركز السادس.