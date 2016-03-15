ليلة_الأبطال – كارثة أليجري.. يوفنتوس بدون ديبالا وماركيزيو ضد بايرن ميونيخ

أعلن نادي يوفنتوس رسميا عن غياب باولو ديبالا وكلاوديو ماركيزيو لاعبي الفريق عن مواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق يوفنتوس مضيفه بايرن ميونيخ بإياب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الأربعاء، وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا بنتيجة 2-2.

وجاء في بيان رسمي على موقع النادي "باولو ديبالا وكلاوديو ماركيزيو لن يلعبا ضد بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء".

وتابع "المهاجم الأرجنتيني غادر التمرين مبكرا بالأمس، وتم تشخصيه بكسر لكن فيما بعد أظهرت الفحوصات أنه إجهاد عضلي".

كما أضاف "لهذا لن يكون متاحا بإياب دور الـ16 من دوري الأبطال، وحالته سوف تتم متابعتها يوميا، وبالأمس عانى ماركيزيو من مشاكل عضلية، وسيغيب لمدة 20 يوما".

وتصعبت الأمور على ماسيمو أليجري مدرب يوفنتوس في تحديه لنظيره في بايرن ميونيخ بيب جوارديولا.