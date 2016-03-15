أبناء المشاهير يعيشون حياة الملوك

يجني أبناء هؤلاء المشاهير ثمار شهرة آبائهم وأمهاتهم، وثرائهم الفاحش، فيُولد الواحد منهم مشهورًا بسبب أسماء آبائهم اللامعة، تعرض لكم «سيدتي وطفلك» أرقاماً فلكية للمصاريف الشخصية التي يتمتع بها بعض من أبناء المشاهير، وهي مبالغ تكفي لإعانة دول وتُحيي شعوبًا.

سوري كروز

هي الابنة الوحيدة لنجم هوليود توم كروز، وزوجته الممثلة الأمريكية كاتي هولمز، واللذين تبلغ ثروتهما معًا 475 مليون دولار، مكنتهما من شراء أحذية بقيمة 150 ألف دولار لطفلتهما المدللة، كما أقاما لها عيد ميلاد تكلف 100 ألف دولار.

نوري

ابنة كيم كارديشان، نجمة تلفزيون الواقع، وزوجها مُغني الراب الأمريكي، كيني ويست، واللذين بلغت ثروتهما 217 مليون دولار.

أقام الوالدان لابنتهما عيد ميلاد تكلف 74 ألف دولار، وأهدياها فيه تاجًا مرصعًا بالألماس قُدرت قيمته بـ63 ألف دولار.

كما أن الصغيرة تلقت بعدها هدية أبوية تمثلت في دمية فاخرة بقيمة 12 ألف دولار.

بلو ليفي كارتر

ابنة المُغنية بيونسيه، وزوجها جاي زي، واللذين تبلغ ثروتهما مجتمعين مليار دولار، مكنتهما من إقامة حفل عيد ميلاد أسطوري بلغت قيمته 200 ألف دولار، تلقت فيه هدايا بقيمة 30 ألف دولار.

كما أن الطفلة المدللة تمتلك دمية «باربي» مرصعة بالألماس يبلغ ثمنها 80 ألف دولار.

أبناء براد بيت وأنجلينا جولي الـ6

شيلوه، فيفيان، باكس، مادوكس، نورس، وزهرة هم 6 أبناء لأشهر زوجين في هوليوود، براد بيت وأنجلينا جولي، واللذين تبلغ ثروتهما مجتمعين 385 مليون دولار.

أنفق براد وأنجلينا 10 ملايين دولار في عام 2011 وحده، بالإضافة إلى تكبدهما مليوني دولار رواتب الأستاذة والمربيات، و20 ألف دولار تكلفة حفل أجروه على شرف طفلتهما زهرة.

مليون دولار لغرفة أطفال ماريا كاري

الحجرة قمة في الأناقة والرقي بجانب رسوم على السقف لأفضل أغاني ماريا، ولكن السعر المرتفع يعود إلى أثاث الغرفة فهناك سريرا الطفلين الذي يبلغ سعر كل منهما 20 ألف دولار، وعربتان سعر كل منهما 5000 دولار، بجانب نظام صوت خاص يقدر ثمنه بـ 250 ألف دولار، إضافة إلى مجموعة من السجاد الأبيض الفاخر وورق حائط مبهر.