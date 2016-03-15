كيف تحمين نفسك من الإجهاض؟

الإجهاض من التجارب المؤلمة التي قد تتعرض لها الحامل، وهناك دراسات عالمية تؤكد بخصوصه أنه يحدث مرة واحدة على الأقل لحوالي 60 %من النساء حول العالم، ورغم أن أسبابه أحياناً تكون مجهولة؛ ولكن العلم الحديث استطاع السيطرة عليه في الوقت الحالي ما لم يكن هناك أسباباً خاصة بتركيب الرحم وتؤدي للإجهاض المتكرر.

الدكتور عدلي الحاج إستشاري النساء والولادة قدم النصائح التالية للحوامل للحماية من الإجهاض ويمكن إتباعها بسهولة:



• الحرص على تناول الطعام الصحي المتكامل من ناحية القيمة الغذائية حيث أن الطعام الصحي، الذي يحتوي على عناصر غذائية متكاملة يؤدي لصحة البويضة أولاً والتوازن الهرموني علاوة على نمو المشيمة بطريقة صحية. وبالتالي نقلل من فرص الإجهاض الذي يكون بسبب عدم توفر الأسس الثلاثة التي تقود لحمل سليم.

• تناول الفيتامينات التي تعزز الحمل، وهي بحاجة لها قبل حدوث الحمل بفترة خاصة الفيتامينات التي تمنع ارتفاع الحمض الأميني المسبب للإجهاض ومن هذه الفيتامينات فيتامين "ب" بمشتقاته وحمض الفوليك الذي يلعب دوراً في منع تشوه الأجنة أيضاً.

• تدليك البطن في البيت أو تحت رعاية الطبيب، لأن ذلك من شأنه زيادة نشاط الدورة الدموية في الرحم، ويمكن استشارة الطبيب بخصوص تعلم هذه التمارين في البيت.

• هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تستخدم لمنع الإجهاض ويمكن استخدامها ولكن ليس بعد حدوث أعراض الإجهاض، وهي تعمل على رفع هرمون البروجسترون ولكن يجب أن تؤخذ تحت إشراف الطبيب.

• لا تؤخذ الكريمات الموضعية العشبية التي يصفها بعض العطارون لمنع الإجهاض لأنها قد تسبب ضرراً للجنين.

• في حال حدوثه قبل ذلك وليس المرة الأولى فعلى الحامل بعد ذلك أن تلتزم الراحة في الفراش والبعد عن التوتر النفسي .

• تناول فيتامين ي تحت إرشاد الطبيب خاصة إذا كانت الحامل تعاني من أمراض مثل السكر أو ارتفاع ضغط الدم.