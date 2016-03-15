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كيف تتعاملين مع طفلك البدين داخل الأسرة؟

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كيف تتعاملين مع طفلك البدين داخل الأسرة؟ كيف تتعاملين مع طفلك البدين داخل الأسرة؟

الثلاثاء 15-03-2016 19:56

ماذا تفعلين إذا عاد طفلك من المدرسة يبكي؛ لأن زملاءه سخروا من وزنه الزائد وقام بلومك على عدم اهتمامك بجسمه؟ لابد وأن الأمر يحتاج منك بعض الانتباه والتركيز، فوجود طفل بدين في أسرتك أو طفل لديه القابلية لزيادة الوزن يفرض عليك بعض الأمور، لذا فإن مدرب التنمية البشرية والمستشار التربوي والأسري حذيفة عبد المعطي يقدم إليك بعض الإرشادات الوقائية والعلاجية التي تستخدم؛ في التعامل مع الطفل البدين:

• قللي أمامه من السكريات والدهون بين الوجبات.
• مارسي الأنشطة الحركية من أنواع الرياضة المختلفة كالجري وغيرها؛ ودعيه يمارسها معك
• علميه تذوق الطعام ومضغه قبل بلعه.
• ابتعدي عن مقارنته الطفل بغيره أو مناداته بالبدين.
• الأطفال أقل من 3 سنوات لا يجب أن يتبعوا نظاماً صارماً بهدف إنقاص الوزن؛ لأنهم يحتاجون إلى كميات كافية من للنمو الجسمي والذهني.
• خصصي له طبقاً صغير الحجم لتناول الطعام؛ للتقليل من الكميات التي يتم تناولها.
• لا تستخدمي الطعام والحلويات كنوع من الرشوة؛ حتى لا يتعوّد الطفل على الربط بين الطعام والمشاعر «يفرح فيأكل، يحزن فيمتنع».
• عودي من حوله على عدم الإسراف في مكافأته من خلال كميات الحلويات الكثيرة.
• امنعيه من تناول وجبته أمام التلفزيون، حتى لا يأكل أكثر من طاقته، وهو لا يشعر.
• وضحي له أنك تقدرينه، وتهتمين به لمميزاته الكثيرة الأهم من الشكل والقوام، وركزي على صفاته الجيدة.
• قللي من العبارات والتعليقات التي تمدحين فيها الشكل والهيئة سواء بالسلب أو الإيجاب.
• التشجيع له دور مهم في ضبط سلوك ونشاط الطفل وتقليل وزنه.

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سيدتي

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