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خالد فهمى:التنمية والبيئة وجهان لعملة واحدة لا يمكن أن يتحققا إلا بالتوافق

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خالد فهمى:التنمية والبيئة وجهان لعملة واحدة لا يمكن أن يتحققا إلا بالتوافق خالد فهمى:التنمية والبيئة وجهان لعملة واحدة لا يمكن أن يتحققا إلا بالتوافق
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيية، أن التنمية والببيئة وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن أن يتحقق أيا منهما إلا بالتوافق بينهما إلا باتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة، ولفت إلى أن السويس محافظة تتمتع بتعدد الأنشطة، وتضم 4 شركات أسمنت تنتج 16 % من الناتج القومى، بالإضافة إلى مصنع سيراميك.

وأكد فهمى، خلال زيارته لمحافظة السويس اليوم، أن هناك 100 قرية سياحية و5 موانئ بحرية، وإذا لم نستطع أن نوازى بين الصناعات والمشاريع، لن نضر البيئة فقط ولكن سوف نفقد القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات بمرور الوقت، خاصة من التوسع شرقا وإنشاء مدينة السويس الجديدة بعيون موسى.

وكشف الوزير أن هناك مافيا للمخلفات الصناعية، ولا يمكن القضاء عليها إلا من خلال بديل، شرعى، وسيتم التعاون فى جمع المخلفات الصلبة والصناعية، وشدد أن الوزارة لن تسمح للمتعهدين وشركات جمع القمامة التخلص من المخلفات فى غير مكانها وتلويث البيئة.

وشدد فهمى، أن الوزارة لديها القدرة على مواجهة ذلك، بتعقب سيارات نقل المخلفات الخاصة بتلك الشركات، لتتبع خط السير، حتى لا نجد المخلفات ملقاة فىى أماكن غير مخصصة لها، خاصة أن محافظة السويس تنتج كميات كبرة من المخلفات الطبية شهريا، بجانب المخلفات الصناعية، ومخلفات هدم وبناء، وعلينا أن نعى أن هناك ارتباطا عضويا بين مخلفات البلدية والمخلفات الصناعية، يجب التخلص منها بطريقة آمنة.

وأشار إلى أن السويس تضم 10 أفران فى مصانع الأسمنت يمكن الاستفادة منها فى التخلص من المخلفات وتحويلها لصورتها الأساسية واستخدامها فى إنتاج الطاقة، بجانب أن موانئ السويس تستقبل شحنات الفحم وتطبق المعايير البيئية بصرامة فى عملية التفريع والتداول للفحم، موضحا أن شركات الأسمنت قدمت خط لتوفيق أوضاعها، وأن هناك مراقبة لحظة للمصانع بواسطة حساسات بيئية على الأفران والمطاحن الكلينكر، مرتبطة بشبكة الرصد البيئى فى الوزارة.
>وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (1)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (2)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (3)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (4)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (5)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (6)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (7)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (8)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (9)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (10)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (11)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (12)

وزير البيئة جامعة السويس النواب محافظ السويس (13)

- خالد فهمى: الوزارة تقدم كل الدعم الفنى والمادى للمحليات للحفاظ على البيئة
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