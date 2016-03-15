محافظ الشرقية يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بقصر ثقافة الزقازيق

افتتح اللواء سامى سيدهم نائب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء طارق عوض نائب رئيس الهيئة المصرية للكتاب معرض القاهرة الدولى للكتاب على أرض محافظة الشرقية، والذى تقيمه الهيئة المصرية العامة، وذلك بقاعة المعارض بقصر ثقافة الزقازيق.

أكد نائب محافظ الشرقية أن المعرض يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور فى الفترة من 15 إلى 26 مارس الجارى، وذلك للاطلاع واقتناء الكتب بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المعرض يضم كتباً قيمة فى مختلف المجالات "تاريخ، وجغرافيا، وآثار، وعلم نفس، وأدب، ولغات، وعلوم بحثية واجتماعية، وفلسفة، بالإضافة إلى كتب الطهى المختلفة".

وأضاف نائب رئيس الهيئة اللواء طارق عوض أن الهدف من إقامة المعارض بالمحافظات نشر الوعى الثقافى والمعرفى وتشجيع المهتمين بالقراءة ومحبى الاقتناء فى مختلف التخصصات.

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