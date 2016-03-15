غدًا.. محمد صبحي يتحدث عن الفن والحياة مع خيري رمضان في «ممكن»

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج “ممكن”، الفنان محمد صبحي، في حلقة خاصة للحديث عن الفن والحياة.

ويدور الحوار عن الناس والفن والحياة، وكيف نعيد اكتشاف أجمل ما فينا، كما يتحدث صبحي عن مشواره الفني الكبير الذي قدمه، وكيف واجه التحديات التي أمامه حتى وصل إلى النجومية.

ويتحدث النجم الكبير عن كواليس الموسم الأول من برنامجه “أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص”، الذي لاقى “نجاحًا جماهيريًا كبيرًا”.

ويوضح “صبحي”، سبب خوضه التجربة، كما يوضح الجديد الذي سيقدمه في الموسم الثاني من البرنامج.

ويتحدث محمد صبحي، عن أهم القضايا التي تؤرق المجتمع، وكيف يواجه المجتمع أزمة الأخلاق والفكر، وما المطلوب حتى تصبح مصر دولة متقدمة مجتمعيًا وأخلاقيًا.

ويتطرق “صبحي”، خلال الحوار إلى عالم الفن، وكيف يرى المجال الفني الآن، وتقييمه لما يقدم على الشاشة الصغيرة وفي السينما، بالإضافة لحديث خاص عن المسرح، وكيف يعود إلى رونقه مرة آخرى.

وتذاع الحلقة على شاشة “سي بي سي”، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.