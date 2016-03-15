ترقيات وتعيينات في المكتب التنفيذي و وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعلن معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مجموعة من الترقيات والتعيينات شملت تعيين سعادة عبدالله محمد سعيد بن طوق مديرا عاما للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتعيين سعادة سعيد محمد العطر الظنحاني مديرا عاما لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

كما شملت التعيينات أيضا تعيين 4 مساعدين للمدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء حيث تم تعيين سعادة هدى الهاشمي في منصب مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار.. وسعادة حصة عيسى بو حميد في منصب مساعد المدير العام للخدمات الحكومية والريادة.. وتعيين سعادة مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء الحكومي والتميز الحكومي.. وتعيين سعادة محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات المساندة بالإضافة لتعيين السيد أطرف شهاب مديرا لإدارة المستقبل في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي بهذه المناسبة أن التغييرات والتعيينات الجديدة جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدفع صف جديد من القيادات الوطنية الشابة لمواقع المسؤولية بعد أن أثبتوا قدرة وتميزا في إدارة وتطوير العديد من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة خلال الفترات الماضية.

وأضاف معاليه.. " أمامنا مرحلة جديدة خلال الفترة القادمة ومسؤوليات متزايدة ستتحملها الكوادر الوطنية الشابة بعد أن حصلت على ثقة القيادة وهناك توجيهات دائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية الاستمرار في بناء كوادرنا الشابة سواء عبر البرامج القيادية أو المشاريع الميدانية أو الاستثمار المستمر في تدريبهم وتأهليهم على يد أفضل الخبراء العالميين.. وتمنياتنا للجميع بالتوفيق في خدمة دولة الإمارات والمساهمة في مسيرتها التنموية ".