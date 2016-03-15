انتحار صاحب شركة تأجير سيارات بالغردقة شنقا لمروره بضائقة مالية

أقدم صباح اليوم الثلاثاء، شاب بالعقد الرابع من العمر، على الانتحار شنقا بمدينة الغردقة، لمروره بضائقة مالية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى شكلت فريق لمعاينة الجثة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحم، إخطارا من الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد انتحار شاب يبلغ من العمر 39 سنة يعمل صاحب شركة تأجير سيارات، شنقا بعد تعليق حبل بسقف منزله بشارع الحجاز بالغردقة.

وتبين من تحريات مباحث قسم ثان الغردقة، أن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وتم إخطار النيابة العامة التى قامت بتشكيل فريق لمعاينة الجثة وإصدار قرارها بشأنه.

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