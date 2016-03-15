محمود حجازي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية

استقبل الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول بحري إيفانجلوس أبوستولاكس رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

> وقال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الطرفين بحثا عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة .

> وأكد الفريق محمود حجازى على عمق العلاقات المصرية اليونانية والتى تعد مثالاً يحتذى به فى التقارب والتعاون بين الشعوب ، والتى تستند إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين لإرساء دعائم الأمن والسلام والإستقرار وإقتلاع جذور التطرف والإرهاب .

> حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة .