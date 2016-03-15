أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تفحم سيارة نقل داخل مصنع بالبدرشين.. والإطفاء تجرى عمليات التبريد

Google+ Print
تفحم سيارة نقل داخل مصنع بالبدرشين.. والإطفاء تجرى عمليات التبريد تفحم سيارة نقل داخل مصنع بالبدرشين.. والإطفاء تجرى عمليات التبريد
يقوم رجال الحماية المدنية بالجيزة بعمليات تبريد لحريق هائل نشب بمصنع تينر ومواد كيمياوية بقرية الطرفاية التابع لدائرة قسم البدرشين، وتفحمت داخل المصنع سيارة نقل كانت محملة بالتينر، وتم منع خطر امتداد النيران لخزان يحوى 1000 متر مكعب تينر، ويكثف رجال الإطفاء جهودهم لمحاولة إخماد الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمصنع تينر بالبدرشين، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365