تفحم سيارة نقل داخل مصنع بالبدرشين.. والإطفاء تجرى عمليات التبريد

يقوم رجال الحماية المدنية بالجيزة بعمليات تبريد لحريق هائل نشب بمصنع تينر ومواد كيمياوية بقرية الطرفاية التابع لدائرة قسم البدرشين، وتفحمت داخل المصنع سيارة نقل كانت محملة بالتينر، وتم منع خطر امتداد النيران لخزان يحوى 1000 متر مكعب تينر، ويكثف رجال الإطفاء جهودهم لمحاولة إخماد الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمصنع تينر بالبدرشين، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.