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15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمصنع مواد كيماوية فى قرية بالبدرشين

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15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمصنع مواد كيماوية فى قرية بالبدرشين 15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمصنع مواد كيماوية فى قرية بالبدرشين
انقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، قرية الطرفاوية التابعة لمنطقة البدرشين، من كارثة محققة بعدما تمت السيطرة على حريق هائل بمصنع مواد كيماوية على مساحة 2000 مترا، لاحتوائه على خزان يحوى 15 طنا ثنر وبراميل مواد كيماوية بداخل المصنع، وتم استخراج معظم محتويات المصنع، وتم السيطرة على الحريق بدون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمصنع ثنر بالبدرشين، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والعقيد محمد فتحى رئيس قطاع إطفاء جنوب الجيزة، والفريق المرافق لهما، وبصحبتهم سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

تم الدفع بـ15 سيارة اطفاء إلى مكان الحريق، وتم محاصرة النيران وتمت السيطرة عليه، وتبين من خلال الفحص أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى لأحد سيارات النقل الثقيل أثناء تفريغ حمولتها، وحدث اشتعال للنيران وامتدت لخزان يحوى 15 طنا من مواد الثنر والمواد البترولية، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران، وتمت السيطرة عليها، ومنع خطر امتداها لباقى أجزاء المصنع.

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مصر 365