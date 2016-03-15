النيابة تنتقل لمعاينة حريق مصنع مواد كيماوية بقرية الطرفاية فى البدرشين

انتقلت نيابة البدرشين، بإشراف المستشار رامى منصور رئيس النيابة، لإجراء المعاينة التصويرية بمصنع مواد كيماوية بقرية الطرفاية، وذلك بعد نشوب حريق بالمصنع، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق، ومنع خطر امتداد النيران لباقى الأبنية المجاورة، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمصنع ثنر بالبدرشين، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

وأكد مصدر أمنى، أن حريق مصنع البدرشين ناتج عن ماس كهربائى بأحد سيارات النقل الثقيل أثناء تفريغ حمولتها، وحدث اشتعال للنيران وامتدت لخزان يحوى كميات كبيرة من الثنر والمواد البترولية.