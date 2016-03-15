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التحالف بقيادة السعودية يؤكد مجددا توقف القتال على الحدود مع اليمن

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التحالف بقيادة السعودية يؤكد مجددا توقف القتال على الحدود مع اليمن التحالف بقيادة السعودية يؤكد مجددا توقف القتال على الحدود مع اليمن
نقل حساب قناة العربية الحدث على موقع تويتر عن المتحدث باسم التحالف العسكرى بقيادة فى اليمن قوله اليوم الثلاثاء أن توقف القتال على الحدود بين البلدين مستمر وكذلك العمل على إزالة الألغام الأرضية.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيرى قوله أن توقف القتال مؤكد وإن وساطة قبائل محلية بين الجانبين لا تزال مستمرة. كما نقلت عنه قوله أن الوضع العسكرى فى مدينة تعز بجنوب اليمن إيجابى.
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