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إسرائيل تصادر مساحات كبيرة من الأراضى فى الضفة الغربية المحتلة

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إسرائيل تصادر مساحات كبيرة من الأراضى فى الضفة الغربية المحتلة إسرائيل تصادر مساحات كبيرة من الأراضى فى الضفة الغربية المحتلة
قال راديو الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل صادرت مساحات كبيرة من الأراضى في الضفة الغربية المحتلة قرب البحر الميت ومدينة أريحا الفلسطينية.

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للإستيطان في الأراضى التى احتلتها إسرائيل في حرب 1967 إن مصادرة نحو 579 فدانا من الأراضي تمثل أكبر مصادرة لأراض في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية.

وأضافت أن إسرائيل لديها بالفعل خطط لتوسيع مستوطنات يهودية قريبة وبناء منشآت سياحية وتجارية أخرى فى المنطقة.
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