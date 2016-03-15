محاكمة عناصر خلية تابعة لحزب الله فى الإمارات

بدأت محكمة أمن الدولة فى الإمارات العربية المتحدة محاكمة سبعة أشخاص بينهم إماراتيان اثنان متهمان بتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله الشيعى اللبنانى الذى صنفته دول الخليج بانه منظمة "ارهابية"، حسب ما ذكرت الصحف المحلية الثلاثاء.

وذكرت صحيفتا الاتحاد و"ذى ناشونال" الصادرتان فى أبو ظبى أن ضابط شرطة اماراتيا متهم بنقل معلومات عسكرية سرية إلى حزب الله، فى حين تلاحق امرأة مصرية تعمل فى شركة نفطية بتهمة تزويد حزب الله بمعلومات حول قطاع الطاقة فى الامارات.

ويحاكم إماراتى اخر بنقل معلومات إلى حزب الله عن موظفين فى وزارة الداخلية، حسب القرار الاتهامى الذى تلى عند بدء المحاكمة الاثنين فى ابو ظبى والتى يحاكم فيها ايضا ثلاثة لبنانيين وعراقى، حسب الصحف.

ولم يسمح للمراسلين الاجانب حضور الجلسات فى محكمة امن الدولة التى حددت الجلسة المقبلة بتاريخ 18 ابريل.

وأشارت الصحف إلى أن المحكمة نفسها ستصدر فى الرابع من ابريل حكمها فى قضية ثلاثة لبنانيين اخرين ملاحقين بتهمة "تشكيل مجموعة مرتبطة بحزب الله".

ومن جهة أخرى، أجلت محكمة امن الدولة إلى الرابع من ابريل محاكمة 23 شخصا بينهم 14 يمنيا وخمسة اماراتيين متهمين بتشكيل خلية فى الامارات على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وليس القاعدة كما ذكرت الصحف سابقا.

وفى مطلع مارس، صنفت دول الخليج حزب الله بانه "منظمة ارهابية" ومن بين هذه الدول الإمارات التى كانت صنفت ايضا الإخوان المسلمين والقاعدة وتنظيم داعش بأنها منظمات "إرهابية".

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