الأهلي: لا عروض خارجية لرمضان صبحي.. وهذا موقف محمد حمدي زكي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن لاعب الفريق رمضان صبحي لم يتلق أي عروض احتراف أوروبية في الفترة الأخيرة.

وأعلن مدير الكرة "كل ما يتردد في هذا الشأن اجتهادات صحفية".

وأضاف "رمضان مستمر في الأهلي، ولم يفاتحني اللاعب في أي شئ من هذا القبيل".

وأوضح "مثله مثل زملائه، يستعد رمضان لمواجهة ريكرياتيفو دو ليبولو في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال يوم السبت المقبل".

كما قال عبد الحفيظ إن لاعب الفريق المعار لسموحة محمد حمدي زكي سيعود للنادي عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم، مثله مثل كل لاعبي الفريق المعارين.

وأتم "سنقيم التجربة ونرى احتياجات الفريق للموسم الجديد".