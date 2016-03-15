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«ميدو» يواصل تحدي «مرتضى منصور» وييتقدم ببلاغ ضده

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«ميدو» يواصل تحدي «مرتضى منصور» وييتقدم ببلاغ ضده «ميدو» يواصل تحدي «مرتضى منصور» وييتقدم ببلاغ ضده

تقدم المدير الفني السابق لنادي الزمالك أحمد حسام “ميدو”، ببلاغ ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة السب والقذف.

وحرر “ميدو” محضرًا ضد “منصور” في قسم العجوزة، يتهمه فيه بالسب والقذف، وأُحيل المحضر إلى المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.

وتلقّى العميد عبدالحميد أبو موسى رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة، بلاغًا من أحمد حسام “ميدو” المدير الفني السابق لنادي الزمالك، يفيد فيه بتعرضه للسب والقذف من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وطالب في محضره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.

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