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رئيس الوزراء: 14 مليون مصري يستهلكون مرافق الدولة دون سداد مستحقاتها

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رئيس الوزراء: 14 مليون مصري يستهلكون مرافق الدولة دون سداد مستحقاتها رئيس الوزراء: 14 مليون مصري يستهلكون مرافق الدولة دون سداد مستحقاتها

شريف اسماعيل

أكد رئيس الوزراء أن هناك خططا لتطوير كافة البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة حيرة المنزلة، ووقف التعديات عليها وعودتها الى أصلها، موضحًا أن الدولة تعمل على تقنين وضع الأراضي، كما أن العدادات الكودية تستهدف تحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب عليها أية حقوق للمخالف، خاصة وأن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها 14 مليون مواطن تستهلك المرافق دون سداد لحقوق الدولة.

وأشار رئيس الوزراء ، خلال لقائه مع  عدد من نواب البرلمان، إلى أن تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والإسكان وغيرها في كافة محافظات الجمهورية، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المطالب التي عرضها النواب تحتاج إلى وقت ليس بقصير لتلبيتها.

ونوه “إسماعيل” إلى أن الرؤية الاستراتيجية في حاجة إلى موارد حقيقية لتحقيق اهدافها، حتى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل، مستطردا انه على سبيل المثال يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل ما يزيد على 40 مليار جنيه منها 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 الى 45 طالب، ومثلها للقضاء على الفترة المسائية، و10 مليارات لبناء مدارس جديدة.

وأكد رئيس الوزراء انه سيقوم بتكثيف زياراته للمحافظات في الفترة المقبلة لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين، مشيرا ان انتخابات المحليات المقرر اجراؤها في بداية العام المقبل ومسودة مشروع قانون الادارة المحلية التي سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلسي الوزراء والنواب منتصف العام الحالي، موضحًا أن القانون سيهم في تسهيل عمل الاجهزة المحلية سيكون لهما دورا كبيرا في سرعة تعامل الاجهزة المحلية مع مشاكل المواطنين.

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