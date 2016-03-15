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الأمور المستعجلة تقضي بعد الاختصاص في «حظر حركة نساء ضد الانقلاب»

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الأمور المستعجلة تقضي بعد الاختصاص في «حظر حركة نساء ضد الانقلاب» الأمور المستعجلة تقضي بعد الاختصاص في «حظر حركة نساء ضد الانقلاب»

إسراء الطويل

قضت محكمة للقاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار شريف شاهين، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، حسبما أفاد مراسل أونا.

وتطالب الدعوى المقامة بـ”حظر حركة نساء ضد الانقلاب التي تتزعهما المتهمة إسراء الطويل، والمخلي سبيلها على ذمة قضايا نشر أخبار كاذبة”.

وكان المحامي أشرف فرحات، قدم مستندات للمحكمة تحتوي على صفحة المتهمة إسراء الطويل.

تحاكم “الطويل”، حاليًا بقضايا إثارة الشغب، وتكدير السلم العام على مواقع التواصل الاجتماعي، و”هي تتمنى تنفيذ عملية انتحارية ضد الشرطة والجيش”،فضلًا عن صور للتظاهرات التي تنظمها أعضاء حركة نساء ضد الانقلاب.

ويطالب المحامي أشرف فرحات في دعواه بوقف نشاطها، وحظرها والقبض على كل من يشارك أو ينتمي لتلك الحركة، حسبما أفادت الدعوى.

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