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المنيا تستضيف المعرض الأول للأثاث الدمياطي

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المنيا تستضيف المعرض الأول للأثاث الدمياطي المنيا تستضيف المعرض الأول للأثاث الدمياطي

أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا أن المحافظة تستضيف معرضاً لصناعة الأثاث الدمياطي، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة، بهدف تنظيم معارض متخصصة في مختلف محافظات للترويج والتسويق لهذه المنتجات، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بمحافظة المنيا لاستضافة أول معرض في الصعيد ، وذلك لعرض منتجات صغار المنتجين وأصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر .

وأكد المحافظ،  خلال استقبال اللجنة التنسيقية لصناع الأثاث الدمياطي، وفقًا لبيان المحافظة، أن المعرض سيقام على أرض استراحة المحافظة القديم بكورنيش النيل خلال شهر إبريل القادم.

ورحب المحافظ بإقامة المعرض مؤكدا ضرورة دعم ومساعدة المنتجين من مختلف المحافظات فى عرض وتسويق منتجاتهم ، بهدف خلق منافذ جديدة لتلك الصناعة العريقة.

هذا وسيقام المعرض في محافظات الصعيد في كل من بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط ، وسيتضمن عروض خاصة على كل مستلزمات الأثاث ونظام البيع بالإقساط للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

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