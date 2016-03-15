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4 أطعمة نباتية غنية بالبروتينات تغنيك عن اللحوم.. بلاها لحمة

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4 أطعمة نباتية غنية بالبروتينات تغنيك عن اللحوم.. بلاها لحمة 4 أطعمة نباتية غنية بالبروتينات تغنيك عن اللحوم.. بلاها لحمة
إذا قررت أن تتخلى عن تناول اللحوم، بسبب غلاء الأسعار أو رغبة فى اتباع نظام غذائى نباتى، يحتوى على نسب عالية من فإن الموقع الهندى "boldsky"، يقدم بعض الخضروات التى تعد مصدرا غنيا بالبروتينات، مؤكدا أن مصادر البروتين النباتية تعد اختيار أفضل صحيا من البروتينات الحيوانية، وتشمل هذه البروتينات النباتية:

1-حليب الصويا:


>فإذا كنت ترغب فى اتباع نظام غذائى نباتى، فتناولك للبن الصويا مثالى جدا ويعوض جسمك احتياجاته اليومية من البروتين، كما أنه يحتوى أيضا على كمية عالية من البوتاسيوم ويباع جاهزا أو يمكن إعداده منزليا بنقع فول الصويا فى الماء لعدة ساعات ثم ضربه بواسطة خلاط كهربائى وغلى المزيج، بعد ذلك يتم تصفيته فى كيس من القماش الأبيض حيث ينتج من ذلك لبن الصويا.

2-اللوز:


> وحسب التقرير، فإن تناول كمية من اللوز توفر لجسمك حوالى 6 جرامات من البروتين، ومن الممكن إضافته إلى طبق السلطة، لأنه غنى بالدهون غير المشبعة الأحادية التى تعد جيدة لصحة القلب.

3-زبدة الفول السودانى:


>تناول ملعقتين من زبدة الفول السودانى تعطى لجسمك حوالى 8 جرامات من البروتين.

4- جميع الحبوب والبقوليات :


>وأشار التقرير إلى أن العدس والفول والفاصوليا المجففة "البيضاء"، من المصادر الجيدة للبروتين، وتعطى الجسم 15 جراما من البروتين، كما أنها غنية بالألياف والحديد.

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