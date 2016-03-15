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المركزي يطرح غدا عطاء استثنائي بـ 5ر1 مليار دولار لتغطية عمليات استيرادية

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المركزي يطرح غدا عطاء استثنائي بـ 5ر1 مليار دولار لتغطية عمليات استيرادية المركزي يطرح غدا عطاء استثنائي بـ 5ر1 مليار دولار لتغطية عمليات استيرادية

اصرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بأن البنك سيطرح غدا عطاء استثنائيا جديدا غدا الأربعاء بقيمة 5ر1 مليار دولار بسعر 85ر8 جنيه.
> وقال عامر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الطرح الجديد يهدف إلى تغطية المراكز المالية للعملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.
> وأضاف عامر أن هذا الطرح يأتي وفاء من البنك المركزي بتعهداته لصالح المستوردين حيث كان قد وفر لهم في وقت سابق من هذا العام ونهاية العام الماضي نحو 6ر1 مليار دولار.
> وكان البنك المركزي قد طرح عطائين اليوم وأمس بقيمة 400 مليون دولار بواقع 200 مليون دولار في كل عطاء بسعر 85ر8 جنيه.

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