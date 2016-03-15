رئيس الوزراء: أولويات الحكومة جذب الاستثمارات وبيانها أمام البرلمان «بداية وأمل»

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم بنواب محافظة الدقهلية أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجاري يتضمن ستة محاور أساسية هي: الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التي تشمل تحسين الخدمات في مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والإسكان، إلى جانب الإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر الريادي في المنطقة، مشددًا على أن هذا البرنامج بمثابة “بداية وأمل”.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزيري التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب أن أولويات برنامج الحكومة، هو إنهاء المشروعات المفتوحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها حتى تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة جادة في عمليات الإصلاح ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة.