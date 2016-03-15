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مطار الغردقة يستقبل 5610 سائحًا على متن 33 رحلة دُولية

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مطار الغردقة يستقبل 5610 سائحًا على متن 33 رحلة دُولية مطار الغردقة يستقبل 5610 سائحًا على متن 33 رحلة دُولية

أرشيفية

صرح الطيار صادق الشوري، مدير مطار الغردقة الدولي، بأن استقبل مطار الغردقة الدولي، 33 رحلة طيران منذ الساعات الأولى من بداية اليوم الثلاثاء, وذلك وفقًا لما ورد فى جداول وصول الرحلات.

ومن المقرر أن تُقل الرحلات السالفة الذكر، عدد 5610 سائحًا من جنسيات مختلفة من العالم، بحسب الجداول.

وأضاف “الشوري”، في تصريح صحفي، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 8 رحلات من إنجلترا، 4 من بلغاريا، وأخرى ألمانية وسويدية.
> كما يستقبل المطار رحلتان من كازاخستان، استونيا، هولندا، تركيا، أوكرانيا، فضلًا عن رحلة واحدة من الدنمارك.

وأشار مدير مطار الغردقة الدولي، إلى أن هناك 13 رحلة داخلية، وصلت من مطار القاهرة، وعلى متنها 970 راكبًا .

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