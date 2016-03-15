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رئيس الحكومة : لا تهاون مع الفساد أو البيروقراطية ونمضي في الإصلاح التشريعي

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رئيس الحكومة : لا تهاون مع الفساد أو البيروقراطية ونمضي في الإصلاح التشريعي رئيس الحكومة : لا تهاون مع الفساد أو البيروقراطية ونمضي في الإصلاح التشريعي

شريف إسماعيل

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزرا، إنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضي قدما في مسيرة الاصلاح التشريعي.

وأوضح “إسماعيل” خلال لقائه بنواب محافظة الدهلية،  أن رضا المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدى ، وأن البسطاء نُصب أعيننا، وأن برامج الإصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير الأمان الاجتماعي لهم، منوهًا إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق نتائج إيجاية يلمسها المواطن على أرض الواقع.

وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب على الظرف الصعبة والتحديات التي تواجهها، لأنها دولة عظيمة ولها حضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ومؤسساتها تتسم بالعراقة، مشددًا على أن الحكومة تلمس مشاكل المواطنين وتعمل على حلها بأقصى جهد وفقا للإمكانات المتاحة.

من جانبهم، تحدث نواب الدقهلية عن قضايا الشأن العام بصفة عامة ومشاكل ومطالب دوائرهم بصفة خاصة، مشيرين الى أن من بين تلك المطالب ضرورة رفع جودة الخدمات في مجالات التعليم وما يرتبط به من انشاء مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول واستيعاب المزيد من التلاميذ، والصحة من انشاء مستشفيات ووحدات صحية وتدعيمها بكوادر طبية متميزة، والاسكان وبخاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، كما تناول النواب مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة التي انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان بالأمس القريب إلى 110 آلاف أفدنة الآن، مطالبين بازالة التعديات عليها دون استثناء.

 

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