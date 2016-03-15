بالصور.. وزير الرى: الانتهاء من حفر 65% من آبار المرحلة الأولى من الـ1.5 مليون فدان

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من أعمال حفر نحو 65% من آبار المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان، والتى تخدم 500 ألف فدان، تقوم بالتصرف فى أراضيها شركة الريف المصرى الجديدة، موضحا أنه تم البدء‏ فى تنفيذ شبكة المراقبة داخل حقول الآبار الإنتاجية وتجهيز آبار المراقبة بأجهزة بتكنولوجيا مراقبة مناسيب المياه ونوعيتها من بعد.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية على هامش جولته لافتتاح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية، أن هذه الإجراءات تستهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على المخزون الجوفى من التدهور أو أية توقعات سلبية تهدد استدامة الخزان، مشيرا إلى أن برنامج حفر الآبار مستمر طبقا للتعاقد مع الهيئة العامة للبترول والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأوضح مغازى أنه تم الانتهاء من حفر 800 بئر من إجمالى 1312 بئرا تستهدف الدولة الانتهاء منها لتوفير المياه اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع لمساحة 500 ألف فدان بنسبة تصل إلى 60% من إجمالى عدد الآبار، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من حفر 450 بئرا تخدم 100 ألف فدان من إجمالى 170 ألف فدان سيتم استصلاحها بمنطقة "المغرة" شرق منخفض القطارة.

ولفت وزير الرى إلى أنه يجرى حاليا‏ العمل لحفر الآبار فى غرب المنيا من خلال 15 حفارا لحفر 600 بئر تخدم مساحة 200 ألف فدان سيتم الانتهاء من 30 بئرا خلال شهر، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية انتهت من وضع كراسات الشروط الخاصة بالمشروع، تمهيدا لطرحها بواسطة شركة الريف المصري، منها قيام وزارة الرى بوضع شروطا تضمن الحفاظ على الخزان الجوفى.

وأكد وزير الرى انتهاء الأعمال الخاصة بتوصيل المياه إلى مواقع المشروع فى توشكى، موضحاً أن مساحة 134 ألف فدان تعتمد على الرى السطحى، من خلال ترعة الشيخ زايد، بينما يعتمد 30 ألف فدان على الرى الجوفى، اعتمادا على الطاقة الشمسية.

وزير الرى يكلف هيئات الوزارة بالانتهاء من خطة الأزمات والكوارث لإقرارها

الانتهاء من 50% من أعمال الرفع المساحى لـ215 ألف فدان ببرج العرب

>