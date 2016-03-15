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بالصور.. رئيس الوزراء: تكثيف الزيارات للمحافظات لافتتاح مشروعات خدمية وتنموية

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بالصور.. رئيس الوزراء: تكثيف الزيارات للمحافظات لافتتاح مشروعات خدمية وتنموية بالصور.. رئيس الوزراء: تكثيف الزيارات للمحافظات لافتتاح مشروعات خدمية وتنموية
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أنه سيعمل على تكثيف زياراته للمحافظات فى الفترة المقبلة لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تصب فى صالح المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انتخابات المحليات المقرر إجراؤها فى بداية العام المقبل ومسودة مشروع قانون الإدارة المحلية التى سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلسى الوزراء والنواب منتصف العام الحالى، موضحا أن القانون سيهم فى تسهيل عمل الأجهزة المحلية سيكون لهما دورا كبيرا فى سرعة تعامل الاجهزة المحلية مع مشاكل المواطنين.

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (1)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (2)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (3)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (4)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (5)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (6)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (7)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (8)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (9)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (10)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (11)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (12)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (13)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (14)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (15)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (16)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (17)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (18)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (19)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (20)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (21)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (22)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (23)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (24)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (25)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (26)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (27)

شريف اسماعيل اعضاء مجلس النواب محافظة الدقهلية (28)


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