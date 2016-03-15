الفريق محمود حجازى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية

استقبل الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول بحرى إيفانجلوس أبوستولاكس رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً، حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وبحث الطرفان عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.

وأكد الفريق محمود حجازى على عمق العلاقات المصرية اليونانية والتى تعد مثالا يحتذى به فى التقارب والتعاون بين الشعوب، والتى تستند الى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين لإرساء دعائم الامن والسلام والاستقرار واقتلاع جذور التطرف والإرهاب. وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة.

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