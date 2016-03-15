أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفريق محمود حجازى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية

Google+ Print
الفريق محمود حجازى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية الفريق محمود حجازى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية
استقبل الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول بحرى إيفانجلوس أبوستولاكس رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له، الذى يزور حالياً، حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وبحث الطرفان عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.

وأكد الفريق محمود حجازى على عمق العلاقات المصرية اليونانية والتى تعد مثالا يحتذى به فى التقارب والتعاون بين الشعوب، والتى تستند الى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين لإرساء دعائم الامن والسلام والاستقرار واقتلاع جذور التطرف والإرهاب. وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة.


>بطل القوات المسلحة يحصل على فضية العالم للخماسى الحديث بمشاركة هايدى عادل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر