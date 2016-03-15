وزير الدفاع: نعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية مع القوات المسلحة اليونانية

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اعتزازه بعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية اليونانية، والتى تستند إلى تطابق الرؤى والمواقف المشتركة لكلا البلدين لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمى الدولى.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول صدقى صبحى بالفريق أول بحرى إيفانجلوس أبوستولاكس رئيس اركان القوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة.

الفريق محمود حجازى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة اليونانية