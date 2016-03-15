ألبرت شفيق: الرياضة ستزدهر حال استقرار الأوضاع "واللى جاى أحلى"

قال ألبرت شفيق ردا على أحد الأسئلة، إن الرياضة تحتاج استقرارا و"النهار" تسعى لدعم الرياضة المصرية بكل الطرق من خلال شبكتها.

وأضاف حتى أقوم بتأسيس قناة رياضية لابد من وجود استقرار فالمحتوى الموجود لدينا حتى الآن هو مباريات الكأس فقط ونسأل أنفسنا ماذا سنقدم بعد ذلك؟ونأمل أن تعود الرياضة المصرية كما كانت حال استقرار الأوضاع ولكنى أراهن على أن "اللى جاى أحلى".

وأكد أن مباريات الكاس ستبدأ السبت المقبل، وتنفرد شبكة النهار ببثها على قناتى النهار وان والنهار اليوم.

ومن ناحية أخرى وجه إيهاب جلال رئيس قنوات النهار رياضة الشكر لعصام الأمير والتلفزيون المصرى وقال: عصام الأمير دعمنا ولابد أن أشكره وأشكر اتحاد الإذاعة والتلفزيون على المجهود المبذول فى بث المباريات ووعد إيهاب الحضور بعودة برنامج الصحافة اليوم الذى كان يبث على النهار اليوم وهو خاص بالرياضة حيث أكد عودته قريبا جدا.

بدء مؤتمر قناة "النهار" لبث مباريات كأس مصر والسوبر بعد قليل

وصول ألبرت شفيق وإيهاب جلال والدهشورى حرب لمؤتمر "النهار"

وصول قيادات من ماسبيرو مؤتمر "النهار" للإعلان عن حقوق بث "الكأس والسوبر"

وصول علاء الكحكى مؤتمر "النهار" للإعلان عن حقوق بث "الكأس والسوبر"

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