بالصور: توبا بيوكستون في الجزائر وهذه أبرز تصريحاتها للصحافة العربية

عمان_سميرة حسنين

قامت سفيرة النوايا الحسنة في منظمة اليونسيف والممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بـ " لميس " بزيارة إنسانية مفاجئة إلى الجزائر، لأول مرة، صباح السبت 12 مارس، وسط سرية تامّة وحماية مشددة، بعد توقعات بحصار من مئات المعجبين الجزائريين لها في الشوارع والأماكن العامة ومقر إقامتها. وقد افتتحت ظهر يوم السبت، بحضور حشد من معجبيها ووسائل الإعلام الجزائرية والعربية والتركية قسم طب الأطفال الجديد في مستشفى نفيسة حمودي (بارني سابقاً)، الذي أنشئ بتمويل خاص من قبل مجمع الحياة، وكيل ماركة (مولفيكس) لحضانات الأطفال، التي اختارت توبا الوجه الإعلامي لها في عامي (2015-2016 )، وتصدّرت حملاتها الإعلامية التلفزيونية والفوتوغرافية.

وجالت توبا بيوكستون بين المرضى الأطفال المصابين بالسرطان في المستشفى ذاته، ووزّعت عليهم هدايا رمزية، وتبادلت معهم الأحاديث الوديّة بسعادة.

وكشفت توبا في مؤتمر صحافي، أقيم على شرفها في فندق سوفيتال الجزائر، عن أن هدفها اليوم هو تقديم السعادة الدائمة للأطفال، مشدّدة على أنها تزور الجزائر من أجل تقديم الرعاية الصحية الأفضل للأطفال الذين هم بحاجة إلى أفضل رعاية، وإلى مزيد من التواصل معهم في سبيل تأمين أفضل علاج لأمراضهم النفسية والجسدية التي قد تُصيبهم.

وأبدت توبا بويوكستون أثناء مؤتمرها الصحافي استعدادها التام للمشاركة بأيّ دور مسرحي أو سينمائي رفيع المستوى، بشرط أن يكون ذا صلة وثيقة بحقوق الطفل ويهدف إلى تحسين ظروفه.

ولم تبقَ توبا طويلاً، بل غادرت الجزائر قبل أن تتجاوز زيارتها الـ (48) ساعة لارتباطها بمواعيد عمل كثيرة في إسطنبول.

والقسم الجديد الذي افتتحته توبا بيوكستون يتّسع ويعالج (2000) طفل سنوياً.

وعبّرت توبا بيوكستون في دردشة سريعة مع قناة (النهار لكي) الجزائرية عن سعادتها بزيارة الجزائر، حيث تجوّلت في أجمل الأماكن هناك، وزارت مساجدها، التي أعجبت بها.

وتعدّ توبا بويوكستون اليوم من أنشط سفراء النوايا الحسنة الأتراك لأخذها مهامها الإنسانية بجدية وروح إنسانية عالية مليئة بالعطاء والمحبةن إذ زارت معظم مخيمات اللاجئين في تركيا، ومخيم الزعتري الحدودي للاجئين السوريين في الأردن، كما زارت الجزائر لأول مرة لافتتاح قسم طب جديد للأطفال، من المقرر أن يخدم 2000 طفل سنوياً في الجزائر.