باسم ياخور يوضح حقيقة إصابته: قضيت 4 ساعات في المستشفى

بعد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة النجم السوري باسم ياخور بجلطة قلبية خلال تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "العراب"، أوضح باسم أنه بخير وبصحة جيدة وأنّ لا صحة أبداً للأنباء التي تتحدث عن إصابته بجلطة.

وكتب باسم على صفحته الرسمية على " فيس بوك " : " لكل الأصدقاء الرائعين ومتابعي الصفحة أوضح لكم ، بأن خبر إصابتي بجلطة في القلب هو خبر غير صحيح. لقد أصبت بوعكة صحية بسيطة وأجريت لي فحوصات طبية واستغرق الموضوع 4 ساعات خرجت بعدها من المستشفى وأنا بألف خير. وأقوم حالياً بتصوير مشاهدي في مسلسل العراب . أشكر كل الرائعين الذين وقفوا معي وأرسلوا لي رسائل الاطمئنان والأمنيات الطيبة التي كانت بحد ذاتها الدواء الحقيقي .. دمتم بخير " .

من جهة أخرى يقوم باسم وكما وعد جمهوره ببث مقاطع مباشرة من تصوير الجزء الثاني من مسلسل العراب " تحت الحزام " للمخرج حاتم علي، وذلك من خلال خدمة البث المباشر على " فيسبوك " حيث يظهر التحضيرات للتصوير و قيام الممثلين و الفنيين بعملهن .