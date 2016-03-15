20 نموذجاً من اكسسوارات دولتشي اند غابانا ستحولّك أميرة!

من المعروف عن دار "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana أنها تعشق الفانتازيا والقصص الخيالية عن النساء اللواتي تقدّمهن، كل مرة، بأسلوب رائع ومُبهر؛ وفي مجموعة خريف وشتاء 2016-2017 ، التي قدمتها ضمن أسبوع الموضة في ميلان، كانت أميرات القصص والحكايات هي المحور الأساسي، لا سيما حكاية "ساندريلا".

صور لأجمل الاكسسوارات الراقية هذا الصيف

وقد انعكست بشكل واضح على مختلف تصاميم الأزياء كما على الاكسسوارت، التي بدت غاية في الروعة والفخامة، لأن مواد فاخرة استخدمت في تنفيذها كالمعادن الذهبية والفضية والترتر والكريستال والفرو والمخمل والجلود الطبيعية وغيرها.

وقد شاهدنا جميع تفاصيل حكايات الأميرات على تصاميم الاكسسوارت، مثل الساعة التي تشير إلى منتصف الليل، والثريات الكريستالية، والعربات الذهبية، والورورد، والزخرفات، والرسومات الفنية، حتى أن حذاء الساندريلا الزجاجي كان موجوداً في المجموعة، وقد أعيد تقديمه بطريقة عصرية مناسبة لعصرنا الحالي.

وقد تنوعت الاكسسوارت بين شنط اليد الصغيرة الحجم أو المتوسطة، والأحذية ذات الكعب العالي أو المسطحة من دون كعب، بالإضافة إلى ربطات الشعر، وزينة الرأس، والبروشات وغيرها من الاكسسوارات الرائعة.

ستضيف هذه الاكسسوارات أناقة وتميزاً إلى إطلالاتك، مهما كانت بسيطة، كما أنها ستعيدك إلى سحر أيام الطفولة، وستحولك بالتأكيد إلى أميرة من أميرات الحكايات الخرافية.

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