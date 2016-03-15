القبض على مسجل خطر بحوزته نصف كيلو هيروين قبل ترويجها على المدمنين بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته نصف كيلو من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد باتجار "على.ش" مسجل خطر بالمواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم يستعد لترويج كمية من الهيروين على عملائه، فتم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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